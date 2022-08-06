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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»

06 Августа 2022 • 11:06 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 2 ч. 5 мин.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. По мнению эксперта, подопечные Гильермо Абаскаля должны набрать три очка в противостоянии с аутсайдером.

«Жду уверенной победы при результативной игре. Ставлю на «Спартак» через тотал больше 2,5 мяча», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

После трех туров хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ, а гости идут на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Егор Титов
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