Титов дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. По мнению эксперта, подопечные Гильермо Абаскаля должны набрать три очка в противостоянии с аутсайдером.

«Жду уверенной победы при результативной игре. Ставлю на «Спартак» через тотал больше 2,5 мяча», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

После трех туров хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ, а гости идут на втором месте.