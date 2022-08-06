Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов — о возможной отставке Шалимова: «Люди отдыхают, имейте совесть»

06 Августа 2022 • 21:28 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Люди отдыхают, имейте совесть», — передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что Шалимов может быть отправлен в отставку в случае поражения «Урала» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги от «Спартака» (0:2). Сам специалист после поражения заявил, что его будущее может решиться в понедельник, 8 августа.

«Урал» проиграл все четыре встречи нового сезона РПЛ с общей разницей мячей 1 – 10. Екатеринбургский клуб занимает последнее 16-е место в чемпионате России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:2 Спартак Москва
окончен ЦСКА Москва 4:1 Факел
окончен Краснодар 3:0 Локомотив Москва 2.45 3.70 2.75
окончен Ахмат 0:0 Зенит 5.50 4.30 1.58
07.08  15:00 Торпедо Москва ... Химки
07.08  17:30 Крылья Советов ... Динамо Москва
07.08  20:00 Ростов ... Оренбург 1.80 3.90 4.20
07.08  20:00 Сочи ... Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
22:49 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал справедливой ничью с «Ахматом»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Мозес может потерять до четырех месяцев
22:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела»: «Нам главное не бояться мяча»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Яковлев прокомментировал победу над «Факелом»
21:53 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил второй гол «Локомотиву»
21:49 · Россия. Премьер-лига
«Нет настроя» - Шалимов намекнул на усталость от работы в «Урале»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» повёл в матче с «Локомотивом», Рамирес забил первый гол за 6 лет
21:36 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Факел» хорошо сыграл, но пенальти заработал незаслуженно»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов — о возможной отставке Шалимова: «Люди отдыхают, имейте совесть»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Спартак» контролировал игру»
21:17 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по Перейре официально
21:12 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА переломил ход матча с «Факелом» - видео видео
21:09 · Россия. Премьер-лига
За что у «Зенита» был удалён Одоевский - видео видео
21:07 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: Федотов — великий тренер, я его очень люблю
21:00 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль прокомментировал конкуренцию со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем