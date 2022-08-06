Григорий Иванов — о возможной отставке Шалимова: «Люди отдыхают, имейте совесть»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Люди отдыхают, имейте совесть», — передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что Шалимов может быть отправлен в отставку в случае поражения «Урала» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги от «Спартака» (0:2). Сам специалист после поражения заявил, что его будущее может решиться в понедельник, 8 августа.

«Урал» проиграл все четыре встречи нового сезона РПЛ с общей разницей мячей 1 – 10. Екатеринбургский клуб занимает последнее 16-е место в чемпионате России.