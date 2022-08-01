Шикунов – об уходе Федуна: «Не верю, это нереально»

«Не верю, что Федун уйдет из «Спартак». Это нереально. Такие новости появляются практически каждый день», – цитирует Шикунова «РБ Спорт».
Напомним, что Федун приобрёл контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2004 году. С тех пор команда выиграла лишь одно чемпионство РПЛ и Кубок России, который был завоёван в прошлом сезоне в игре с «Динамо».
В данный момент московский «Спартак» идёт на второй строчке в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» только по разнице забитых и пропущенных голов.