Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов – об уходе Федуна: «Не верю, это нереально»

01 Августа 2022 • 13:53 Комментировать (1)
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00
Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов не верит, что президент клуба Леонид Федун оставит свою должность. По слухам, вакантное место займёт бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Не верю, что Федун уйдет из «Спартак». Это нереально. Такие новости появляются практически каждый день», – цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, что Федун приобрёл контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2004 году. С тех пор команда выиграла лишь одно чемпионство РПЛ и Кубок России, который был завоёван в прошлом сезоне в игре с «Динамо».

В данный момент московский «Спартак» идёт на второй строчке в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» только по разнице забитых и пропущенных голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Александр Шикунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
14:04 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц не стал комментировать своё назначение в «Спартак»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Колыванов рассказал, при каком условии переход Монтеса в «Динамо» может обернуться катастрофой
13:53 · Россия. Премьер-лига
Шикунов – об уходе Федуна: «Не верю, это нереально» 1
13:48 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Работа в «Спартаке» намного интереснее, чем та, которой Хачатурянц занимался раньше» 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал, как проходили переговоры с «Ниццей» по трансферу Бека Бека
13:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Уход Федуна станет большой потерей для «Спартака»
13:07 · Молодёжное первенство
«Интер» отклонил первое предложение «Челси» по Дюмфрису
12:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Федун в любом случае помог «Спартаку»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА» 1
11:49 · Россия. Премьер-лига
Юрий Газзаев: «У Локомотива» нет проблем с «физикой»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили отреагировал на возможное назначение Хачатурянца на пост президента «Спартака»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Дзюба до сих пор не нашёл новый клуб
10:44 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц пока не согласился стать главой «Спартака»
10:34 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на новость об уходе Федуна
10:31 · Россия. Премьер-лига
Промес высказался о пенальти в матче с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем