Шикунов – об уходе Федуна: «Не верю, это нереально»

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов не верит, что президент клуба Леонид Федун оставит свою должность. По слухам, вакантное место займёт бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Не верю, что Федун уйдет из «Спартак». Это нереально. Такие новости появляются практически каждый день», – цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, что Федун приобрёл контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2004 году. С тех пор команда выиграла лишь одно чемпионство РПЛ и Кубок России, который был завоёван в прошлом сезоне в игре с «Динамо».

В данный момент московский «Спартак» идёт на второй строчке в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» только по разнице забитых и пропущенных голов.