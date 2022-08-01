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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что Хачатурянц и Федун не смогут работать вместе

01 Августа 2022 • 14:24 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может заменить Леонида Федуна во главе «красно-белых».

«Точно уверен, что Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся. Верю ли я в уход Федуна из «Спартака»? Всё возможно. Это неуправляемый снаряд, который летит непонятно куда», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун может покинуть клуб, а его место может занять бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Отметим, что Федун владеет «красно-белыми» с 2004 года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ашот Хачатурянц
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