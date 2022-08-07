Федун раскритиковал «Спартак» за игру с «Уралом»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вчерашнюю победу над екатеринбургским «Уралом». «Красно-белые» выиграли со счетом 2:0 и сохранили место в топ-3 чемпионата России.

«Такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то ещё. Надо было побеждать с более крупным счетом», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Благодаря победе на «Екатеринбург Арене» спартаковцы имеют в своем активе десять набранных баллов. Подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля располагаются на втором месте в таблице Премьер-лиги, уступая лишь ЦСКА по дополнительным статистическим показателям.

Следующим соперником «красно-белых» будет «Сочи».