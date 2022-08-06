«Спартак» обыграл «Урал» и возглавил таблицу Премьер-лиги

«Спартак» добился третьей победы подряд. «Красно-белые» создали уйму моментов, но забили лишь дважды, но и этого хватило для того, чтобы уверенно обыграть «Урал» и возглавить таблицу чемпионата.

Четвёртый тур российской Премьер-лиги открывался матчем в Екатеринбурге, где местный «Урал» принимал «Спартак». Команды находились на разных полюсах таблицы. Хозяева в трех стартовых матчах проиграли, и накануне игры ходили разговоры о возможном увольнении Игоря Шалимова в случае очередной неудачи. «Спартак» же с семью очками шёл в группе трёх лидеров.

«Спартак» активно начал матч, и уже в дебюте прижал уральцев к воротам. Москвичи заработали два потенциально опасных штрафных, но оба стандарта были разыграны неудачно. Правда, первый удар в створ в исполнении «красно-белых» был выполнил из-за пределов штрафной, и Помазун мяч забрал. Вскоре Промес выходил почти один на один с вратарем соперника, пытался на замахе убрал Гогличидзе, но ему на помощь успел Сунгатулин, который удар заблокировал. В ответной атаке Каштанов получил мяч слева в штрафной, сместился в центр и пробил под перекладину, но Селихов спас. Тут же после навеса с углового всё тот же Каштанов выиграл борьбу в воздухе и бил без помех, но в угол не попал.

«Спартак» после этого прибавил. Сначала «красно-белые» заработали угловой, после розыгрыша которого дважды пытались пробить из пределов штрафной, но оба выстрела были заблокированы. Вскоре москвичи всё же забили. Соболев получил пас на ход по правому флангу, форвард протащил мяч до штрафной, дважды обыграл Кузьмичёва и сделал пас в центр, откуда Промес в касание пробил в цель.

Тут же «Спартак» потерял Виктора Мозеса, который на ровном месте упал. Нигериец покинул поле на носилках, а его заменил Михаил Игнатов. Забить же мог вновь Промеса. Зобнина сбили около левого угла штрафной, но удар голландца со стандарта в направление дальней «девятки» получился чуть неточным.

В конце тайма «Спартак» удвоил счёт. Денисов сделал пас по правому флангу на Соболева, который тут же сделал тонкую передачу в штрафную. Игнатов вырвался один на один с Помазуном и спокойно его переиграл. «Спартак» до перерыва провёл ещё пару атак, но счёт до конца тайма уже не изменился.

В начале второго тайма Соболев к двум голевым передачам едва не добавил точный удар, но после навеса справа головой пробил выше. Тут же после прострела с того же фланга Игнатов не смог нанести акцентированный удар с угла вратарской. В ответ «Урал» заработал штрафной на правом фланге, но Каштанов после навеса тоже не смог толком пробить. Тут же «Спартак» обязан был забивать третий, но после навеса Игнатова справа Соболев головой акцентированно нанес удар из центра штрафной головой, но в створ не попал. Затем Зобнин уже слева ворвался в штрафную, сместился в центр и бил без помех, но в створ не попал. В следующей атаке Мартинс пробил метров с восемнадцати, но получилось в руки Помазуну. И тут же Игнатов роскошной диагональю вывел Промеса на рандеву с вратарем соперника, но голландец попал в штангу. Еще через мгновение «Спартак» упустил ещё один шансище. Игнатов вновь вывел Промеса один на один, удар голландца Помазун отбил в сторону на набегавшего Соболева, но тот не попал в уже и в пустые ворота.

По истечении часа спартаковцы просто раскатывали мяч в штрафной соперников, Промес и Зобнин друг другу передавали право пробить, но выстрел россиянина Помазун парировал. «Урал» тут же едва не наказал гостей. Егорычев сначала получил мяч слева в штрафной, развернулся и пробил, но Селихов спас. Тут же Егорычев уже слева прорывался к воротам и вновь пальнул в створ, но голкипер москвичей спас. Ещё через мгновение после прострела слева Гаджимурадов бил в касание, но отправил футбольный снаряд выше цели. В ответ Игнатов протащил мяч по штрафной, отдал его Промесу который метров с десяти расстреливал ворота, но вновь не попал в створ.

Вернуть интригу мог Гаджимурадов, который за тринадцать минут до конца матча получил мяч по центру и пробил, но Селихов спас. В ответ спартаковцы провели очередную атаку, Игнатов покатил мяч налево в штрафную на Промеса, но голландец пробил в Помазуна вновь.

В компенсированное время Зиньковский получил мяч справа на линии штрафной и пробил, но также в руки Помазуну. Затем он уже слева ворвался и пробил, но попал в штангу. «Спартак» победил и возглавил таблицу Премьер-лиги, по крайней мере, до матчей «Зенита» и ЦСКА. В следующую пятницу «красно-белые» примут «Сочи» в рамках очередного тура. «Урал» же отправится на выезд в Воронеж к «Факелу» всё также в статусе последней команды.

Роман Андреев