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Соболев: «Это позор, когда в пустые ворота не забиваешь»

06 Августа 2022 • 17:13 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Лучший футболист матча «Урал» - «Спартак» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм – два гола. Во втором, кажется, вы решили, что надо «зашить». Было очень много моментов, просто больше не было голов. Какие ваши впечатления?

- Впечатления двоякие, потому что столько моментов, и я в пустые не забил. Нужно всегда забивать, это позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом. А так, молодцы, думаю. Забили, но главное – победа.

- В этом сезоне у вас здорово получается ассистировать и помогать партнерам, а не только забивать голы, у вас уже четыре передачи. Что позволило сделать прогресс в этом направлении?

- Да не знаю. Может быть, от схемы зависит, что чаще там в края  бывает сваливаюсь. Не знаю, так получается.

- «Спартак» здорово начал этот сезон, у вас одна ничья и три победы. Что в целом поменялось в команде? Я думаю, это глобальные какие-то перемены и участие Абаскаля. Как считаете?

- Опять же сейчас рано что-то говорить, всего четыре матча сыграли и набрали 10 очков. Впереди еще 26 поединков. Рано о чем-то говорить, о каких-то переменах. Идем от игры к игре. Не могу сказать, что мы поменяли, это будет видно позже.

- Такое впечатление, что вы кайфуете от игры.

- Посмотрим, как будет дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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