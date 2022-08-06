Соболев: «Это позор, когда в пустые ворота не забиваешь»

Лучший футболист матча «Урал» - «Спартак» (0:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм – два гола. Во втором, кажется, вы решили, что надо «зашить». Было очень много моментов, просто больше не было голов. Какие ваши впечатления?

- Впечатления двоякие, потому что столько моментов, и я в пустые не забил. Нужно всегда забивать, это позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом. А так, молодцы, думаю. Забили, но главное – победа.

- В этом сезоне у вас здорово получается ассистировать и помогать партнерам, а не только забивать голы, у вас уже четыре передачи. Что позволило сделать прогресс в этом направлении?

- Да не знаю. Может быть, от схемы зависит, что чаще там в края бывает сваливаюсь. Не знаю, так получается.

- «Спартак» здорово начал этот сезон, у вас одна ничья и три победы. Что в целом поменялось в команде? Я думаю, это глобальные какие-то перемены и участие Абаскаля. Как считаете?

- Опять же сейчас рано что-то говорить, всего четыре матча сыграли и набрали 10 очков. Впереди еще 26 поединков. Рано о чем-то говорить, о каких-то переменах. Идем от игры к игре. Не могу сказать, что мы поменяли, это будет видно позже.

- Такое впечатление, что вы кайфуете от игры.

- Посмотрим, как будет дальше.