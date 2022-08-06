Ананко — о старте «Спартака» в РПЛ: «Это, наверное, чемпионский график»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о победе «красно-белых» над «Уралом» (2:0) в матче четвёртого тура РПЛ.

«Я бы назвал старт «Спартака» успешным. Надо в любом случае порадоваться. Это, наверное, чемпионский график. Но в тоже время не надо переоценивать», — цитирует Ананко «РБ Спорт».

Тренер считает, что в обороне «Спартаку» не хватает Георгия Джикии, в этой зоне еще есть над чем вести работу.

В следующем матче «красно-белых» встретятся дома с «Сочи», матч пройдет 14 августа, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Спартак» лидирует в РПЛ, набрав 10 очков после четырех туров.