​Как Fan ID повлиял на посещаемость матчей: показательный пример матча «Урал» - «Спартак»

В субботу в Екатеринбурге проходит матч между «Уралом» и «Спартаком» - команды играют в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги. На стадионе присутствует 8 931 зритель. При этом весной, когда для прохода на стадион «Урала» электронный паспорт болельщика не требовался, матч со «Спартаком» посетили 26 402 человека.

Если подсчитывать очень грубо, то с внедрением Fan ID на футбол в Екатеринбурге стало ходить втрое меньше людей.

Напомним, что активные фанаты клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за закона о Fan ID.

Следить за матчем между «Уралом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.