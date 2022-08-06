​Мозес после игры с «Уралом» покинул стадион на костылях

«Спартак» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Уралом» (2:0) в четвёртом туре чемпионата России. Ложкой дёгтя для «красно-белых» стала травма Виктора Мозеса, считающегося одним из сильнейших легионеров Российской премьер-лиги. Мозес получил повреждение и был заменён ещё по ходу первого тайма в Екатеринбурге.

После игры Виктор Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях. В ближайшее время футболиста ждёт обследование, по итогам которого «Спартак» наверняка выпустит пресс-релиз.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 14 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Сочи» на своём поле.