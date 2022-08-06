Баженов: «Спартак» очень уверенно обыграл «Урал»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о победе москвичей над «Уралом» (2:0) в четвёртом туре РПЛ.

«Очень уверенная победа «Спартака» над «Уралом». Вообще не дали шансов. Один из лучших матчей провел «Спартак» в обороне», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Экс-игрок заявил, что ожидал большего сопротивления от «Урала», но «Спартак» включился в игру с самой первой минуты матча, создал огромное количество моментов, из которых смог реализовать всего два, но так бывает.

Отметим, что благодаря победе над «Уралом» «красно-белые» поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.