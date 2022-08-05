Сёмин заявил, какой матч является лучшим на старте РПЛ

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какой матч на старте РПЛ он считает лучшим.

«Пока «Факел» — «Динамо» лучший матч сезона, на мой взгляд, и роль болельщиков в этом очень велика. Именно они передают напряжение командам», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, что встреча третьего тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо» завершилась результативной ничьей 3:3. Отметим, что перед матчем были раскуплены все билеты.

Четвертый тур РПЛ стартует в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Спартак» 6 августа, начало игры в 15:00 по московскому времени.