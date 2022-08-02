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Ларссон может перейти в «Олимпиакос»

02 Августа 2022 • 11:57 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе», сообщает To10.

Напомним, что текущим летом 25-лентний форвард разорвал контракт с российским клубом, за который выступал с 2019 года.

Вторую часть минувшего сезона Ларссон провёл в АИКе на правах аренды, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 11 матчах за шведский клуб.

В общей сложности Ларссон провёл за «Спартак» 83 встречи, забив в них 27 голов и отдав девять результативных передач. В настоящий момент нападающий сборной Швеции находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Аик Джордан Ларссон Трансферы футбола - лето 2022
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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