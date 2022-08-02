Ларссон может перейти в «Олимпиакос»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе», сообщает To10.

Напомним, что текущим летом 25-лентний форвард разорвал контракт с российским клубом, за который выступал с 2019 года.

Вторую часть минувшего сезона Ларссон провёл в АИКе на правах аренды, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 11 матчах за шведский клуб.

В общей сложности Ларссон провёл за «Спартак» 83 встречи, забив в них 27 голов и отдав девять результативных передач. В настоящий момент нападающий сборной Швеции находится в статусе свободного агента.