Зобнин — о Соболеве: Он стал больше помогать команде

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал игру нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«На мой взгляд, он стал по‑другому готовиться, больше стал помогать команде, стал меньшим эгоистом. В прессинге, отборе и перемещении он вообще не уступает», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

«Спартак» одержал победу в матче четвертого тура чемпионата России над «Уралом» со счетом 2:0. Голами отметились Куинси Промес и Михаил Игнатов, оба раза им ассистировал Соболев. В следующей игре «красно-белые» примут «Сочи» 14 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.