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Соболев оформил ассистентский дубль в матче с «Уралом»

06 Августа 2022 • 15:56 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
2-й тайм

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев сделал две голевые передачи в первом тайме матча четвертого тура РПЛ против «Урала».

В первом эпизоде Соболев на 28-минуте убежал по правому флангу, накрутил двоих защитников «Урала» и вырезал в центр штрафной площади точно на Куинси Промеса, который был точен.

Уже в концовке первого тайма нападающий снова отметился результативным действием, отдав скрытый пас на вышедшего на замену Михаила Игнатова, который переиграл голкипера хозяев поля.

Напомним, что Игнатов заменил Виктора Мозеса, который получил серьезную травму и покинул поле с помощью носилок.

За прямой текстовой трансляцией матча «Урал» - «Спартак» можно следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Виктор Мозес Куинси Промес Александр Соболев Михаил Игнатов
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