Гендиректор «Уфы» Газизов отреагировал на высказывания Александра Соболева о башкирском клубе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, ранее заявившего, что после матчей Медиалиги на игры башкирской команды никто не пойдёт.

По мнению Газизова, футболист своими высказываниями не хотел оскорбить «Уфу».

«Даже не надо обращать внимание на это. Он хороший футболист. Может, вырвалось. Бывает», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Соболев перешёл в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов». Всего в составе «красно-белых» 25-летний форвард провёл 77 матчей, забив 34 гола и отдав 14 результативных передач.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 6 июля против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.