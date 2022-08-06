В «Спартаке» высказались о состоянии Джикии перед игрой с «Уралом»

Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского «Спартака», высказался о состоянии капитана команды Георгия Джикии перед поединком четвертого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

В разговоре с корреспондентом Sport24 представитель «красно-белых» заявил, что защитник вернулся в общую группу и полетел с командой в Екатеринбург. Решение об участии Георгия в предстоящем матче будет принимать тренерский штаб, подчеркнул Зеленов.

Поединок «Урала» против «Спартака» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.