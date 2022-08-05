Агент: Бикфалви может остаться в «Урале» после завершения карьеры

Даниэль Драгош, агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал о планах своего клиента на будущее.

«Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться. Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, Эрику этого хотелось бы», — приводит слова Драгоша «РБ Спорт».

Агент сообщил, что поговорил с Бикфалви, который сказал, что приложит все усилия для исправления результатов команды.

Напомним, что 34-летний румын выступает за «Урал» с 2017 года. В текущем сезоне он провел три матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.