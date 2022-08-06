Игнатов не знает секрет успеха Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос об успешном старте «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

«Чем объясняется такая прыть «Спартака» в первых турах? Хорошо работаем на тренировках. В чем секрет Абаскаля? Не знаю, спросите у него», — передает слова Игнатова «Чемпионат».

«Спартак» победил «Урал» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Эта победа позволила «красно-белым» обойти «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, теперь москвичи лидируют в чемпионате, набрав 10 очков. Но у санкт-петербургского клуба есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 6 августа, в 20:00 по мск.