Мележиков: Урунов тренируется с молодёжной командой «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился информацией о ситуации с полузащитником команды Остоном Уруновым.

«Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно», — заявил Мележиков на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Ранее сообщалось, что Урунов отказывается покидать «Спартак» из-за высокой зарплаты в команде. Текущий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года. Минувший сезон футболист провел в «Уфе» на правах аренды, он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.