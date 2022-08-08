Черданцев сообщил плохие новости по травме Мозеса

Хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес больше не выйдет на поле в этом году. Об этом рассказал комментатор Георгий Черданцев.

«Подтвердился первоначальный диагноз - травма ахилла. Календарный год для него закончен, восстановление очень долгое», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Напомним, что нигерийский полузащитник получил повреждение по ходу поединка четвертого тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (2:0). Легионер покинул поле на носилках.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 31-летний хавбек провел четыре поединка, записав на свой счет два забитых мяча.