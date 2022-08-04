Бывший футболист «Спартака» присоединился к «Шальке»

Шведский футболист Джордан Ларссон, памятный по выступлениям в составе московского «Спартака», недолго оставался в статусе свободного агента - контракт с ним подписал вернувшийся в высший свет немецкого футбола «Шальке-04».

Информацию об этом опубликовал итальянский репортер Фабрицио Романо. По словам Романо, уже в четверг Ларссон появится в Гельзенкирхене и подпишет контракт со своим новым клубом.

Ларссон начал свои выступления в московском «Спартаке» в 2019 году, а весной текущего года был сдан в аренду в шведский клуб АИК. В конце июня контракт со «Спартаком» закончился, и Ларссон стал свободным агентом.