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Бывший футболист «Спартака» присоединился к «Шальке»

04 Августа 2022 • 02:01 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Шведский футболист Джордан Ларссон, памятный по выступлениям в составе московского «Спартака», недолго оставался в статусе свободного агента - контракт с ним подписал вернувшийся в высший свет немецкого футбола «Шальке-04».

Информацию об этом опубликовал итальянский репортер Фабрицио Романо. По словам Романо, уже в четверг Ларссон появится в Гельзенкирхене и подпишет контракт со своим новым клубом.

Ларссон начал свои выступления в московском «Спартаке» в 2019 году, а весной текущего года был сдан в аренду в шведский клуб АИК. В конце июня контракт со «Спартаком» закончился, и Ларссон стал свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Джордан Ларссон Трансферы футбола - лето 2022
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