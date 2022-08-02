Шишкин: «Спартак» неплохо начал сезон, но пока рано петь дифирамбы

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал начало сезона «красно-белых» в РПЛ.

«Можно отметить, безусловно, неплохой старт «Спартака» в сезоне, однако, пока рано петь дифирамбы и тренеру, и команде», — цитирует слова Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что нужно смотреть, как «Спартак» проявит себя на дистанции, пока у команды не было сильных соперников, на которых можно было бы проверить свой уровень.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после трех туров, набрав семь очков. Лидирует «Зенит», у которого тоже семь баллов, тройку замыкает ЦСКА.