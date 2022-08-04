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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игрок «Урала» Цулукидзе перенёс операцию в Риме

04 Августа 2022 • 18:45 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе получил тяжёлую травму – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Случилось это ещё перед игрой чемпионата России против «Краснодара» в ходе тренировочного занятия. Цулукидзе отправился в Рим, где перенёс операцию. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, хирургическое вмешательство проводилось в клинике «Вилла Стюарт», являющейся ведущей в Европе по лечению таких травм.

До средины августа 18-летний Лука Цулукидзе будет проходить реабилитацию. Затем футболист вернётся в Екатеринбург, где будет восстанавливаться дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лука Цулукидзе
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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