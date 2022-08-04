​Игрок «Урала» Цулукидзе перенёс операцию в Риме

Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе получил тяжёлую травму – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Случилось это ещё перед игрой чемпионата России против «Краснодара» в ходе тренировочного занятия. Цулукидзе отправился в Рим, где перенёс операцию. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, хирургическое вмешательство проводилось в клинике «Вилла Стюарт», являющейся ведущей в Европе по лечению таких травм.

До средины августа 18-летний Лука Цулукидзе будет проходить реабилитацию. Затем футболист вернётся в Екатеринбург, где будет восстанавливаться дальше.