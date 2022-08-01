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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов считает, что Промес может стать лучшим бомбардиром среди легионеров РПЛ уже в этом сезоне

01 Августа 2022 • 19:56 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал выступления нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

«Мне бы хотелось, чтобы уже в этом сезоне Куинси Промес догнал и обогнал Азмуна с Вагнером в списке бомбардиров среди легионеров», — цитирует Баженова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Промес на старте нового сезона находится в отличной форме, прям как в свои лучшие годы, если «Спартак» будет продолжать создавать такое количество моментов в каждой встрече, то Промес может стать лучшим бомбардиров РПЛ среди легионеров уже в этом сезоне.

Напомним, по количество голов в таблице легионеров лидируют Вагнер Лав (85) и Сердар Азмун (85), а у Промеса 71 мяч в копилке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вагнер Лав Никита Баженов Сердар Азмун РПЛ Куинси Промес
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