Колосков: Дзюба не нужен «Спартаку»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Спартак».

«Нужен ли Дзюба «Спартаку»? Нет, в «Спартаке» все в порядке. Не нужен никакой Дзюба. Он что, в запасе будет сидеть?» — заявил Колосков Legalbet.

Эксперт считает, что «Спартаку» достаточно Александра Соболева, который играет на высоком уровне. Дзюба нужен российскому футболу, но какая команда могла бы его взять — вопрос, ведь его уровень игры упал, добавил Колосков.

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом в конце мая текущего года. На данный момент форвард до сих пор находится в поисках клуба.