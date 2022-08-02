Генич: «На дистанции в 30 туров «Зенит» вне конкуренции»

Комментатор Константин Генич считает, что «Зениту» никто не сможет составить конкуренцию в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«С «Зенитом» никто не сможет конкурировать на дистанции. Из тура в тур будем прикидывать и накидывать разные варианты команд, но на дистанции в 30 туров «Зенит» вне конкуренции», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Эксперт считает, что наставник «Зенита» Сергей Семак будет называть конкурентом «Локомотив», болельщики ЦСКА будут считать, что их команда сможет бороться за чемпионство, а сейчас еще «Спартак» на ходу, но на длительной дистанции «Зениту» никто не сможет составить конкуренцию.