Мор: «Спартак» может побороться за чемпионство»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше РПЛ.

Экс-футболист заявил, что «Спартаку» по силам побороться за чемпионство, отметив при этом качественную работу 33-летнего наставника москвичей Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, то «Спартак» может побороться за чемпионство, но чемпионом вряд ли станет. Потому что «Зенит» сейчас самая сильная команда, которая прогрессирует. «Спартак» сделал большое движение вперёд в этом сезоне. Если они будут так играть и дальше, то поборются за чемпионство», — цитирует Мора «Матч ТВ».

После трёх туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице лиги, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут сегодня, 6 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.