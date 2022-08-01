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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!»

01 Августа 2022 • 20:52 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Зарема Салихова, жена президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о слухах, что у «красно-белых» сменится руководство.

«Журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Супруга Федуна заявила, что стоит только дать всем повод, так они назначат Андрея Червиченко новым президентом «Спартака», Ольгу Смородскую поставят вице-президентом, Евгений Ловчев и Юрий Лоза войдут в совет директоров, а Александр Мостовой возглавит команду.  

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» грядут перемены в структуре руководства, клуб может отойти к «Лукойлу», как и домашний стадион «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Александр Мостовой Андрей Червиченко Леонид Федун Ольга Смородская Юрий Лоза Зарема Салихова
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