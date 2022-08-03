Тарханов: Не хочется перехвалить «Спартак», но они показывают умный футбол

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я бы выделил «Спартак». Не хочется их перехвалить, но они показывают умный футбол», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Абаскаль является поклонником «Барселоны», видимо именно такой футбол он и хочет видеть в «Спартаке», многим клубам не хватает грамотного розыгрыша в чужой штрафной площади.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после трех туров. Предстоящий матч «красно-белые» проведут в гостях с «Уралом».