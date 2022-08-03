​На «Спартак» наложили штраф

КДК РФС рассмотрел инциденты, которые имели место быть на матчах третьего тура Российской премьер-лиги. Штраф было наложен не только на главного тренера команды Гильермо Абаскаля, но и на клуб. «Спартак» должен выплатить 20 тысяч рублей. Наказание связано с поведением фанатов – они скандировали ругательства.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Оренбург» со счётом 4:1. Команда Гильермо Абаскаля после трёх сыгранных туров входит в тройку лидеров чемпионата России. У «красно-белых» семь очков, как у «Зенита» и ЦСКА.

Следующим соперником «Спартака» будет «Урал». Матч пройдёт в субботу, 6 августа.