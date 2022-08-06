​«Спартак» и ЦСКА делят место на вершине РПЛ с абсолютно одинаковыми показателями

Завершились два матча четвёртого тура чемпионата России: «Спартак» обыграл «Урал» со счётом 2:0, а ЦСКА разгромил «Факел» с результатом 4:1. Как следствие, два топ-клуба Москвы находятся на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Любопытно, что показатели «Спартака» и ЦСКА абсолютно одинаковые – по 10 очков при разности мячей 11:3.

В субботу вечером в число лидеров Российской премьер-лиги может войти питерский «Зенит». Для этого команде Сергея Семака нужно обыграть «Ахмат» на выезде. Не пропустите подробную текстовую трансляцию этого матча на страницах портала LiveResult.Ru.