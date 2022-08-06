Мележиков: «Помогает ли Каттани? Пока нет»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, участвует ли экс-спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани в жизни команды.

«Помогает ли Каттани? Пока нет. Контактов мы не поддерживаем, но я работаю с тренером», — передает слова Мележикова «Чемпионат».

Функционер сообщил, что по поводу трансферов все вопросы будут согласовываться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Спартак» одержал победу над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги, это позволило «красно-белым» временно возглавить турнирную таблицу РПЛ, набрав десять очков в четырех матчах.