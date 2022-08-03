Семшов: После дерби станет ясно, на что претендует «Спартак»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита»? «Красно-белые» еще не играли с топовыми командами. Когда у «Спартака» будет дерби, тогда станет понятно, на что претендует клуб», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Экс-игрок считает, что «Спартак» находится в хорошем психологическом состоянии, ведь они одержали две крупные победы подряд.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после трех туров. Столько же очков у «Зенита», который обходит «красно-белых» по дополнительным показателям.