Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» продолжает радовать красивой и вполне чемпионской игрой

06 Августа 2022 • 21:46 Комментировать (1)
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

В субботу «Спартак» добился третьей победы подряд. На этот раз «красно-белые» обыграли в гостях «Урал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом матче.

Неделю назад «Спартак» уверенно переиграл «Оренбург», и тогда мы говорили, что не надо забывать об уровне соперника «красно-белых». В этот раз тоже надо сразу сделать эту важнейшую оговорку – «Урал» проиграл четвёртый матч подряд на старте турнира. Уж точно не клуб из Екатеринбурга может быть какой-то лакмусовой бумажкой для определения уровня «Спартака».

С другой стороны, именно матчи против команд, которые не могут оказать должного сопротивления, порой нагляднее всего показывают то, что хочет видеть тренер. «Зенит» в матче за Суперкубок не дал «Спартаку» показать ровным счётом ничего. Сейчас же наглядно видим, какую игру ставит Гильермо Абаскаль. Причем понятно, что текущие успехи «Спартака» не случайны. Победу над «Краснодаром» можно было объяснить удалением, успех над «Оренбургом» – быстрым голом. В Екатеринбурге мы увидели, что «Спартак» готов гнуть свою линию вне зависимости от обстоятельств.

«Спартак» является открытием первых туров. Очень сложно вспомнить, когда в последний раз «красно-белые» на протяжении долгого периода показывали красивую атакующую игру. На «Спартак» очень приятно смотреть. Второй гол в ворота «Урала» после изумительной передачи Соболева – это прямо что-то из 90-х. Во втором тайме отметим диагонали Игнатова, который выводил Промеса один на один с вратарем, остроумные пропуски мяча на партнёра, красивые розыгрыши. От «Спартака» давно ждали этого, и вот оно начинает проявляться.

Накануне сезона мы шутили, что одна из целей Абаскаля – убедить ветеранов «Спартака», но добавляли, что это невозможно. Кажется, нет более взыскательной публики, чем бывшие футболисты «красно-белых». Им не нравился чемпионский «Спартак» Массимо Карреры, они не понимали, во что играет команда под руководством Доменико Тедеско, Руй Витория и Паоло Ваноли просто уничтожались. Однако Гильермо Абаскаль за пару игр заслужил похвалы от них. Ветераны «Спартака» начинают позитивно относиться к тренеру команды. Уму непостижимо!

Матч в Екатеринбурге вновь показал, что Абаскаль прекрасно научил «Спартак» выходить из обороны. «Красно-белые» быстро разжимают свою пружину, и каждый игрок понимает, что ему надо делать. Это мы уже видели в предыдущих матчах. В Екатеринбурге «Спартак» показал ещё кое-что интересное. Во-первых, москвичи довольно здорово играли в прессинг. «Красно-белые» не давали уральцам даже голову поднять. Второй момент, который следует из первого, – это прекрасная игра на подборах. Москвичи буквально заполняли все зоны, куда отскакивал мяч.

И всё же важно подчеркнуть, что все эти приёмы «Спартак» использует для того, чтобы вести атакующую игру. Прессинг, подборы, быстрые выходы из обороны в атаку можно также использовать для футбола от обороны. В конце концов Паоло Ваноли пытался привить команде эти элементы. Однако при Абаскале стало очевидно, что «Спартак» нацелен на атаку. Причём это системный подход. Игнатов впервые в сезоне получил серьёзное игровое время, но был абсолютно на одной волне с партнёрами.

В ближайших двух турах «Спартак» ждёт настоящая проверка. «Красно-белые» примут «Сочи», а затем встретятся с «Динамо». Эти соперники превосходят «Оренбург» и «Урал», так что это будет хороший тест для Абаскаля. Сможет ли «Спартак» реализовать идеи испанца против более серьёзного сопротивления? Возможно, испанец придумает что-то ещё, тем интереснее ждать этих встреч.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:2 Спартак Москва
окончен ЦСКА Москва 4:1 Факел
окончен Краснодар 3:0 Локомотив Москва 2.45 3.70 2.75
окончен Ахмат 0:0 Зенит 5.50 4.30 1.58
07.08  15:00 Торпедо Москва ... Химки
07.08  17:30 Крылья Советов ... Динамо Москва
07.08  20:00 Ростов ... Оренбург 1.80 3.90 4.20
07.08  20:00 Сочи ... Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
23:07 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Локомотива» пессимистично настроен по поводу перспектив клуба
23:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выдаёт худший старт сезона за последние 16 лет
22:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» был разгромлен во второй раз подряд - видео видео
22:56 · Россия. Премьер-лига
Булыкин удивлён разгромом «Локомотива»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» в меньшинстве играл в Грозном - видео видео
22:49 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал справедливой ничью с «Ахматом»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Мозес может потерять до четырех месяцев
22:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела»: «Нам главное не бояться мяча»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Яковлев прокомментировал победу над «Факелом»
21:53 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил второй гол «Локомотиву»
21:49 · Россия. Премьер-лига
«Нет настроя» - Шалимов намекнул на усталость от работы в «Урале»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» повёл в матче с «Локомотивом», Рамирес забил первый гол за 6 лет
21:36 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Факел» хорошо сыграл, но пенальти заработал незаслуженно»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов — о возможной отставке Шалимова: «Люди отдыхают, имейте совесть»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Спартак» контролировал игру»
Все новости
Рекомендуем