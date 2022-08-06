«Спартак» продолжает радовать красивой и вполне чемпионской игрой

В субботу «Спартак» добился третьей победы подряд. На этот раз «красно-белые» обыграли в гостях «Урал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом матче.

Неделю назад «Спартак» уверенно переиграл «Оренбург», и тогда мы говорили, что не надо забывать об уровне соперника «красно-белых». В этот раз тоже надо сразу сделать эту важнейшую оговорку – «Урал» проиграл четвёртый матч подряд на старте турнира. Уж точно не клуб из Екатеринбурга может быть какой-то лакмусовой бумажкой для определения уровня «Спартака».

С другой стороны, именно матчи против команд, которые не могут оказать должного сопротивления, порой нагляднее всего показывают то, что хочет видеть тренер. «Зенит» в матче за Суперкубок не дал «Спартаку» показать ровным счётом ничего. Сейчас же наглядно видим, какую игру ставит Гильермо Абаскаль. Причем понятно, что текущие успехи «Спартака» не случайны. Победу над «Краснодаром» можно было объяснить удалением, успех над «Оренбургом» – быстрым голом. В Екатеринбурге мы увидели, что «Спартак» готов гнуть свою линию вне зависимости от обстоятельств.

«Спартак» является открытием первых туров. Очень сложно вспомнить, когда в последний раз «красно-белые» на протяжении долгого периода показывали красивую атакующую игру. На «Спартак» очень приятно смотреть. Второй гол в ворота «Урала» после изумительной передачи Соболева – это прямо что-то из 90-х. Во втором тайме отметим диагонали Игнатова, который выводил Промеса один на один с вратарем, остроумные пропуски мяча на партнёра, красивые розыгрыши. От «Спартака» давно ждали этого, и вот оно начинает проявляться.

Накануне сезона мы шутили, что одна из целей Абаскаля – убедить ветеранов «Спартака», но добавляли, что это невозможно. Кажется, нет более взыскательной публики, чем бывшие футболисты «красно-белых». Им не нравился чемпионский «Спартак» Массимо Карреры, они не понимали, во что играет команда под руководством Доменико Тедеско, Руй Витория и Паоло Ваноли просто уничтожались. Однако Гильермо Абаскаль за пару игр заслужил похвалы от них. Ветераны «Спартака» начинают позитивно относиться к тренеру команды. Уму непостижимо!

Матч в Екатеринбурге вновь показал, что Абаскаль прекрасно научил «Спартак» выходить из обороны. «Красно-белые» быстро разжимают свою пружину, и каждый игрок понимает, что ему надо делать. Это мы уже видели в предыдущих матчах. В Екатеринбурге «Спартак» показал ещё кое-что интересное. Во-первых, москвичи довольно здорово играли в прессинг. «Красно-белые» не давали уральцам даже голову поднять. Второй момент, который следует из первого, – это прекрасная игра на подборах. Москвичи буквально заполняли все зоны, куда отскакивал мяч.

И всё же важно подчеркнуть, что все эти приёмы «Спартак» использует для того, чтобы вести атакующую игру. Прессинг, подборы, быстрые выходы из обороны в атаку можно также использовать для футбола от обороны. В конце концов Паоло Ваноли пытался привить команде эти элементы. Однако при Абаскале стало очевидно, что «Спартак» нацелен на атаку. Причём это системный подход. Игнатов впервые в сезоне получил серьёзное игровое время, но был абсолютно на одной волне с партнёрами.

В ближайших двух турах «Спартак» ждёт настоящая проверка. «Красно-белые» примут «Сочи», а затем встретятся с «Динамо». Эти соперники превосходят «Оренбург» и «Урал», так что это будет хороший тест для Абаскаля. Сможет ли «Спартак» реализовать идеи испанца против более серьёзного сопротивления? Возможно, испанец придумает что-то ещё, тем интереснее ждать этих встреч.

Роман Андреев