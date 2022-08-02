Канчельскис: «Станет ли Промес лучшим бомбардиром в истории РПЛ уже в этом сезоне? Нет, он же не Батистута»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игроке «Спартака» Куинси Промесе.

По мнению экс-футболиста, голландец способен обогнать Сердара Азмуна и Вагнера Лава в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов России, если продлит контракт с московским клубом ещё на пять лет. Напомним, что на данный момент на счету Промеса 71 забитый гол в рамках РПЛ. Отставание от бывших игроков «Зенита» и ЦСКА составляет 14 мячей.

«Сможет обогнать в этом сезоне? Нет, в этом сезоне не сможет. Почему? А что, Промес стабильно забивал по 15-20 голов, как в «Фиорентине» Батистута? Он же не Батистута», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний Промес провёл в составе «красно-белых» три матча, забив в них три гола и отдав две результативные передачи. Действующий контракт нидерландского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.