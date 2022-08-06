Мележиков сообщил, когда встретится с Рошей для обсуждения его будущего в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал предстоящее возвращение нападающего Педро Роши в стан «красно-белых».

«Я с ним в понедельник увижусь, переговорю. Он в Москву прилетает. Будем разговаривать с игроком и дальше вырабатывать решение», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Ранее представители «Спартака» заявили о том, что в клубе не рассчитывают на Рошу. По данным СМИ «красно-белые» настроены разорвать трудовое соглашение с бразильским нападающим.

27-летний игрок пополнил состав «Спартака» в 2017 году. За это время он провел за москвичей 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две голевые передачи.

