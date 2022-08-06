«Спартак» снова забил «Уралу», у Соболева второй голевой пас

В конце первого тайма матча четвёртого тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком» гости забили ещё раз. И снова творцом голевого эпизода стал форвард Александр Соболев. На сей раз он отдал скрытый пас на Михаила Игнатова, и тот реализовал выход один на один, сделав счет 2:0. Напомним, что на исходе часа игры все тот же Соболев помог Куинси Промесу забить очень красивый гол. Москвичи набирают 10 очков на эту минуту и отрываются от конкурентов. Их соперник может остаться без главного тренера Игоря Шалимова.

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