Баженов: «Спартак» контролировал игру»

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ. Бывший форвард московского клуба Никита Баженов получил большое удовольствие от игры московского клуба, особенно в первом тайме.

- Самые лучшие впечатления от этой игры. Очень цельная игра, одна из лучших. Хорошо и физически выглядели, и тактически хорошо сыграли. Очень понравился первый тайм. «Спартак» полностью контролировал игру в этом матч, - цитирует Баженова Rusfootball.info.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.