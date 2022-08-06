Джикия: Мысли о чемпионстве? Пока не будем об этом думать

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура РПЛ.

«Главное, что выиграли. Конечно, было очень много моментов, не все реализовали, но задача победить была выполнена», — передает слова Джикии «РБ Спорт».

Футболист отметил, что «Спартак» находится на первом месте, но прошло только четыре матча, поэтому рано думать о чемпионстве, нужно спокойно продолжать выполнять свою работу.

Джикия не попал в стартовый состав на игру с «Уралом», потому что только восстановился от повреждения, он вышел на поле на 88-й минуте, заменив Наиля Умярова.