Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об информации о возможном уходе Леонида Федуна из клуба.

- Что думаете о новости, что Леонид Федун уйдет из «Спартака»? Пойдет ли это команде на пользу?

- Сложно сказать. Кто бы что ни говорил о Федуне, он очень много делал и делает для «Спартака». Я уж не говорю о стадионе, который был построен во время его президентства. Для болельщиков это был настоящий праздник и сюрприз. А сколько он вкладывал в команду, в ее содержание, зарплаты, бонусы, премиальные… Поэтому должны прийти руководители, которые бы не меньше Федуна любили «Спартак» и вкладывались в него не меньше, а может даже больше. Я имею в виду усиление состава, чтобы на это не жалели денег. Тогда это пойдет на пользу. А в целом мы можем только догадываться, что будет и как.

- Какие впечатления оставила работа Леонида Федуна в «Спартаке»?

- Мне, как болельщику, хотелось, чтобы «Спартак» завоевывал больше титулов, чемпионств. Этого, к сожалению, было мало. А так, понимая, сколько он денег вкладывает в команду, это было здорово.

- Получается, наш футбол потерял важную фигуру, которая его развивала?

- Давайте подождем официального ухода Федуна. Еще раз скажу, что хочу видеть руководителя, который будет любить команду не меньше, чем Федун, и вкладываться в нее.

- Пишут, что на место президента клуба может прийти Ашот Хачатурянц. Как бы отнеслись к его приходу?

- Я про него ничего не могу сказать. Знаю, что недавно он был президентом РПЛ, но больше не знаю, кем он является, какой у него бизнес, как он любит «Спартак».

- Он же успешно работал в РФС в судейском корпусе.

- Почему тогда он ушел оттуда? Поэтому мне про этого человека сложно говорить. Только время покажет.

- Тогда кого вы бы хотели видеть президентом клуба: ветерана «Спартака», сильного бизнесмена, хорошего управленца?

- Можно было бы сделать почетным президентом какого-то ветерана «Спартака». Но вряд ли это сделают. Практика показывает, что этого нигде не делают. Я думаю, что придет какой-то бизнесмен, который будет вкладываться.

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- Это сейчас важнее, чем спартаковские корни?

- Команда должна на что-то жить. Должны быть деньги. У ветеранов нет таких средств, как у олигархов.

- Каких изменений можно ожидать с его уходом?

- Это загадка для всех. Как будет команда жить, никто сейчас не знает.

- Есть тревога за то, как будет дальше существовать «Спартак»?

- Не думаю, что будет что-то плохое. Все-таки это «народная» команда. У «Спартака» самая большая армия болельщиков. Понятно, что «Зенит» - сейчас флагман российского футбола, но у «Спартака» гораздо больше болельщиков по всей стане. Поэтому не дадут ему развалиться.

Елена Григорьевская