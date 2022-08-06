Шавло: Жалко, что Мозес получил травму

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал травму полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса в матче с «Уралом» (2:0).

«Жалко, что Виктор получил травму. У «Спартака» большая скамейка и есть качественные замены», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Мозеса может заменить Михаил Игнатов, который вышел на замену и забил, но ушел с поля в конце игры по какой-то причине.

Виктор Мозес не смог самостоятельно покинуть поле, для этого ему потребовались специальные носилки. Отметим, что стадион футболист «Спартака» покидал на костылях.

«Красно-белые» после победы над «Уралом» (2:0) возглавили РПЛ.