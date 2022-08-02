Кавазашвили: Никто из российских игроков «Спартака» не готов к Европе

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что российские футболисты «красно-белых» не готовы к Европе.

«Ни один из российских игроков «Спартака» не готов к Европе. Они по своей подготовке и выступлению намного слабее», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, игроки могут поехать в Европу, чтобы отдохнуть, но точно не играть, хотя может быть, во вторую лигу какую-нибудь. Если бы кто-то был готов к игре в европейских лигах, то их бы уже давно пригласили туда, добавил экс-вратарь.

В четвертом туре Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях встретится с «Уралом», встреча пройдет 6 августа в 15:00 по мск.