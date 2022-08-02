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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Никто из российских игроков «Спартака» не готов к Европе

02 Августа 2022 • 20:32 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что российские футболисты «красно-белых» не готовы к Европе.

«Ни один из российских игроков «Спартака» не готов к Европе. Они по своей подготовке и выступлению намного слабее», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, игроки могут поехать в Европу, чтобы отдохнуть, но точно не играть, хотя может быть, во вторую лигу какую-нибудь. Если бы кто-то был готов к игре в европейских лигах, то их бы уже давно пригласили туда, добавил экс-вратарь.

В четвертом туре Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях встретится с «Уралом», встреча пройдет 6 августа в 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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