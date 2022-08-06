Зобнин – капитан «Спартака» на матч с «Уралом»

Четвёртый тур Российской премьер-лиги будет открываться матчем между «Уралом» и «Спартаком». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев.

Георгий Джикия, у которого имелись проблемы со здоровьем, начнёт матч на скамейке для запасных. Капитаном «красно-белых» будет Роман Зобнин.

Стартовый свисток в Екатеринбурге прозвучит в 15:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.