Широков считает, что «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Матч в Краснодаре дал хороший импульс, его закрепили против «Оренбурга» — сейчас такой настрой, что «Спартак» может и должен составить конкуренцию «Зениту», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России «Зениту» (0:4) не является показателем, «красно-белые» могут все матчи проиграть «Зениту», но для них главное — не терять очки с остальными соперниками.

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА набрали по семь очков после трех туров, но «сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ благодаря дополнительным показателям.