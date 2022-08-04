Пономарёв: ЦСКА победит «Факел» 2:0, а «Ахмат» не сможет отнять очки у «Зенита»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах четвёртого тура РПЛ.

- Какие игры в четвёртом туре вызывают у вас интерес?

- Матчи тех клубов, которые находятся в лидирующей группе. На остальные команды что внимание обращать? Сейчас «Зенит» хорошо идет, «Динамо» тоже. «Спартак» показывает хорошую игру.

- «Спартак» удивляет на старте сезона с новым тренером?

- При Федотове в ЦСКА тоже ребята побежали. Главное – это движение в футболе. Если мяч начинают разыгрывать поперек поля и назад, то это плохая физика. Ребята не вытянут два тайма. А когда игроки побежали, как наши лидирующие команды, все ясно. Они выдержат два тайма, и можно рассчитывать на хорошую игру.

- «Факел» - тоже играющая команда. Видите интригу в его противостоянии с ЦСКА?

- Проблемы бывают всегда. Почему «армейцы» сыграли 2:2 с «Пари НН»? Потому что успокоились после двух забитых мячей, подумали, что еще парочку отгрузят. Так и было бы, если бы они не посчитали, что игра закончилась в первом тайме. Это расхлябанность. До конца надо играть, особенно в обороне. Так что я думаю, проблемы с «Факелом» будут, но «армейцы» победят 2:0. Они не допустят того, что было в последнем матче.

- У «Урала» есть шансы набрать очки в матче со «Спартаком», или мы увидим первую тренерскую отставку сезона?

- Такова судьба тренера. Они надеются на то, что проскочат, задержатся хотя бы на полгода, ведь деньги платят хорошие. А расчеты не всегда оправдываются. Я видел матчи «Урала», и пока команда вообще никакая. Как «Торпедо». Мне тоже пока оно не нравится. Может, прибавят, но не с чего. А «Урал» - слабенькая команда. Трудно ее поднять снизу.

- «Локомотив», который неудачно стартовал, поедет в гости к «Краснодару». Удивил такой плохой старт «железнодорожников»?

- Никто такого не ожидал, но пока команда очень низко. Переломить эту ситуацию очень сложно. С «быками» будет трудно, тем более что москвичи уже морально убиты крупным поражением от «Зенита». Два очка для «Локомотива» очень мало. Сложно это объяснить.

- Если с «Краснодаром» не наберут очки, могут откатиться в зону вылета.

- А что делать? Могут и вылететь. Возможно, захотят поменять тренера, но тут тоже нет гарантий, что у нового наставника команда заиграет. Это сложный процесс, как и комплектование. Вот ЦСКА упустил этот момент и только сейчас добирает футболистов.

Реклама

«Локомотиву» тоже нужны новые игроки.

- «Ахмат» может преподнести сюрприз в матче с «Зенитом»?

- Не думаю, что он отберет очки у питерцев. Он неуверенно играет в обороне, а «Зенит» - беговая команда. Ребята хорошо открываются под мяч, много дергают защитников, вынуждают их ошибаться. «Ахмат» даже на ничью не потянет.

- В матче «Крылья Советов» - «Динамо» могут быть неожиданности?

- Самарцы - интересные, но и динамовцы неплохо выглядят. Здесь может быть и ничья. Тем более, это в матче с таким соперником волжан это устроит. Хотя «Динамо» потеряло очки в матче с «Факелом». Так бывает. У них тоже есть проблемы, особенно в обороне. Надо разбирать, почему пропустили от «Факела». Но состав у команды хороший.

Елена Григорьевская