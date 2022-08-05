Ловчев: Будет трудно, но «Спартак» должен обыграть «Урал»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался в преддверии матча «красно-белых» против «Урала».

«Будет трудно, но «Спартак» должен выиграть. У «красно-белых» есть атака, состоящая из 4 определяющих игроков. Вопрос только в том, кто первый забьет – «Спартак» или «Урал», — цитирует Ловчева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Спартаку» будет трудно играть с «Уралом», ведь ранее «красно-белые» встречались только с теми командами, которые играли в атаку, поэтому у «Спартака» было свободное пространство.

«Урал» примет «Спартак» 6 августа в рамках четвертого тура РПЛ, начало игры в 15:00 по мск.