​Промес вошёл в тройку лучших бомбардиров РПЛ

В матче четвёртого тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком» счёт был открыт на двадцать седьмой минуте. Автором гола стал форвард Куинси Промес, который точно пробил из центра штрафной площадки после передачи от Александра Соболева.

Забитый гол в Екатеринбурге позволил Куинси Промесу войти в тройку лучших бомбардиров текущего сезона Российской премьер-лиги. По 4 результативных удара также имеют Федор Смолов из «Динамо» и Эдуард Сперцян из «Краснодара».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Урал» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.