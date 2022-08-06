Павлюченко: «Давайте подождём с прогнозами»

После четырех туров российского чемпионата московский «Спартак» выиграл уже три матча и потерял лишь два очка. Многие считают «Спартак» главным фаворитом сезона, предвкушая повторение успеха 2017 года, когда «красно-белые» в последний раз стали чемпионами России. Но бывший футболист клуба Роман Павлюченко не спешит с прогнозами, считая, что лучше подождать хотя бы до конца первого круга.

- Рано еще делать выводы, пока только начало чемпионата. Можно выиграть три матча подряд, а потом проиграть четыре, и начнутся противоположные разговоры. Давайте посмотрим, что будет после первого круга, - заявил Павлюченко в интервью телеканалу Матч ТВ.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа.