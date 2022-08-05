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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: Есть опасения перед матчем «Урал» - «Спартак»

05 Августа 2022 • 15:29 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 10 мин.

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Уралом».

«Если «Спартак» легко обыграет «Урал», то я очень удивлюсь. Тогда скажу, что ребята молодцы, сильны и могут конкурировать с «Зенитом», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что у него есть опасения перед матчем, хоть «Спартак» и едет в Екатеринбург в качестве фаворита, но «Урал» обладает хорошей линией нападения.

Матч четвертого тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком» состоится завтра, 6 августа, в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Урал Никита Баженов
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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